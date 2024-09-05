貨櫃三雄 Q4獲利向上

貨櫃輪陷罷工危機，運價恐急漲。美東（ILA）勞資協商會不會造成罷工，成為市場最不安定的因素，產業界如果不及早出貨，恐會面臨新一波的缺艙危機，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海第4季獲利透明度全面拉高，近兩個月的獲利可望攀上今年高峰。

海運業界傳出，美東碼頭工人醞釀罷工的可能性大增，據了解，罷工的關鍵不是薪資而是自動化，這與美國未來的港務政策背道而馳，海運業內高層人士觀察，近期雙方談判基本已經陷入僵局，預期美總統大選前勞資雙方將有一次衝撞，只要罷工超過一周，就可能扭曲貨櫃海運營運生態圈，衝擊物流產業鏈。貨櫃三雄啟動緊急因應計畫。

貨攬業者成為這一波海運罷工潮的重點協調平台，龍頭業者台驊認為，美國國際碼頭工人協會（ILA）勞資協商談判，對於航運市場影響最大，現行的六年合約於9月30日屆期，美國國內正舉行總統大選，美東碼頭工人不願意自動化，會讓談判起來就很困難，推估選前的協調推估很難有好的結果，所以有可能會出現近45年來罷工。

國內的其他物流業者也分析，不管是怠工還是罷工對於現在市場影都會非常大，時間也不用長，只要罷工兩周，整個碼頭的作業最少要2、3個月才能恢復正常，而且這樣的罷工不只是影響美東碼頭，是所有的船期及碼頭都會受到波及。

法人分析，貨櫃三雄上半年繳出讓市場驚豔成績單，三家公司第2季狂賺863億元，運價即便回檔修正，回檔幅度僅一成左右，亞洲-美東、歐洲賣一個櫃價格比去年同期最少多2、3倍，而且不只是第2季好，第3季的獲利數字更是可期，貨櫃三雄公布的7月營收全部寫下近22個月以來的新高，也就是疫情期間的高峰營收。

萬海日前法說，總經理謝福隆就指出，紅海危機沒有改變，歐、美部分港口仍有塞港問題，不只是2024年下半年亞洲區間的傳統旺季到來，長程線有大陸十一長期、歐美聖誕節及新年假期出貨的高峰，業績看俏外；貨櫃輪市場受到紅海危機衝擊，供應鏈相當脆弱，讓2025年營運展望維持審慎樂觀。