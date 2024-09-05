中興電8月營收年增18% 接單暢旺
中興電（1513）昨（5）日公告8月營收達21.95億元，年增18.69%；累計今年前八月營收165.53億元，年增13.47%，單月、前八月均創歷史同期新高。
中興電受惠台電強韌電網計畫，且公司為國內唯一可生產345kV超高壓GIS廠商，今年以來幾乎每月營收皆繳出創新高佳績。
法人認為，台電強韌電網計畫，占GIS比重達80%之中興電為主要受惠者，預期2024年到2025年台電在變電設備標案金額將分別年增22%、26%。
中興電目前在手訂單量約410億元，訂單能見度達2026年，除台電訂單，統包工程及美國重電市場也是另一動能，統包工程目前已取得大潭、台中等電廠改建相關統包工程，離岸風電3-1期亦有取得工程標案。
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