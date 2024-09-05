東陽營收 寫最旺8月

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車零組件大廠東陽（1319）公布8月自結合併營收達21.27億元，年增2.4%；今年前八月自結合併營收165.04億元，年增9%，雙雙創同期新高。

雖然受到海運缺櫃、缺艙、高運費等影響，但東陽表現淡季不淡，9月則是進入零組件的傳統旺季，有利營運。

東陽近年不斷增加本廠產能及設備，保持市場競爭力；近期取得新市園區4.8萬坪，加上近期陸續購置的2萬坪土地後，東陽集團規劃的三到五年擴廠計畫也將隨之展開。未來會再繼續覓地擴廠，並重新布局規劃，以滿足長期發展需求。

由於北美市場需求持續增溫，東陽不僅將擴大汽車保險桿、葉子板、車廂尾門等相關塑件和鈑金件的生產規模，以往受限於廠房土地的車用風扇、AGS主動式進氣柵欄及各種汽車小件的零組件等，也都將納入生產項目。在北美STATE FARM使用非原廠件的商機釋出後，東陽挾著大規模與品項齊全、快速生產出貨及大量CAPA認證產品，在通路端取得更大優勢。尤其在台南擴廠完成後，規模、獲利與競爭力將再進階。

東陽售後維修（AM）事業8月自結合併營收16.14億元，年增1.3%，創同期新高；累計前八月自結合併營收122.91億元，年增11%，雙雙創同期新高。

東陽OEM事業8月自結合併營收5.13億元，年增6%；前八月自結合併營收42.13億元，年增4%，是七年同期新高。

東陽的AM業務主要受惠於美國最大汽車保險公司STATE FARM在汽車外觀件全面開放使用AM零件提供車主保險換修，在美國適用的區域不斷擴大，今年獲利表現突出，因而更積極開發新產品、增加CAPA的認證，深耕北美AM市場。

東陽 營收

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