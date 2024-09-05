鴻華營收／8月7.39億元、年增497% 第3季將優於去年同期

鴻華先進-創（2258）5日公布2024年8月營收為7.39億元，月減26.9%，年增497.3%，其中乘用車營收占比93.8%、電動巴士營收占比6.2%。展望第3季，乘用車因應市場需求陸續交車，第3季營收表現將優於去年同期。

鴻華累計今年前八個月營收為61.77億元，年增1,101%。累計乘用車營收占比97.7%、電動巴士營收占比2.%、技術服務營收占比0.3%。

鴻華2024年8月營收月減26.9%，其中「乘用車」交車數量較上月下降；「電動巴士」較上月上升。「技術服務」較上月下降。8月營收年增497.3%。其中「乘用車」因從2023年底開始交車，較去年增加。「電動巴士」方面，較去年同期減少。「技術服務」營收也較去年同期下降。

至於累計今年前八個月營收為61.77億元，年增1,101%。其中「乘用車」較去年同期成長；「電動巴士」及「技術服務」都較去年同期減少。