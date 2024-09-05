車電族群衝鋒 這三檔盤中攻上漲停板

台股5日反彈上漲，盤中上漲逾300點，其中汽車族群漲勢強悍，怡利電（2497）、智伸科（4551）、六方科-KY（4569）攻上漲停板，六方科-KY更是第六根漲停，百達-KY（2236）、劍麟（2228）盤中漲幅逾5%。

台股昨日重挫999點，今出現反彈，各大族群幾乎全面上揚，汽車族群漲勢最強，指數盤中漲幅逾2%，怡利電、智伸科、六方科-KY亮燈漲停。怡利電跳空開高，大漲至75元，創一年多以來新高，漲停排隊買單達萬張；智伸科也衝上127元漲停價位，挑戰前高128.5元；六方科-KY更飆上164元歷史新高。

怡利電7月營收4.14億元，月增2.5%，年增13.26%，累計前7月營收23.86億元，年增21.68%。第二季稅後純益為0.88億元，較去年同期的獲利0.44億元大增97%，幾近翻倍，每股稅後純益0.72元，累計上半年EPS為1.27元。

怡利電去年上半年中國大陸車市表現不如預期，影響公司營收表現，看好智慧座艙帶動商機，怡利電發表包括3D空間視覺抬頭顯示器(3D SPATIAL VISION HUD)、全景抬頭顯示器（Panoramic Display; PHUD）、智慧化虛擬個人助理AI （VPA）等產品。

怡利電除推HUD系列產品，還有二輪車用儀表及E-Mirror電子後視鏡，這些產品在東南亞市場有很大的市場需求，並已經與合作廠商進展中。

智伸科8月合併營收7.26億元，年增7.31％，連續2個月月營收繳出年增的成績單；累計2024年1至8月合併營收為49.78億元，年增0.36％，年增率正式由負轉正。

智伸科表示，8月營收主要受惠四大事業體營運規模放大，尤其是電子、醫療產業客戶的出貨明顯較上月及去年同期增加。電子事業主要受惠AI雲端硬碟開始量產出貨，加上醫療事業客戶需求復甦，未來智伸科微創手術新產品將逐步放量。