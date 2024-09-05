快訊

2024蘋果秋季發表會10日凌晨登場 iPhone 16等10大新品預測搶先看

羈押攻防範圍確定了！保障柯文哲防禦權 檢察官今天不能提出新事證

必比登名店爆食安問題！她吃小白菜驚見蟑螂怒留負評 業者公開道歉

車電族群衝鋒 這三檔盤中攻上漲停板

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
智伸科總經理林恩道（聯合報系資料庫）
智伸科總經理林恩道（聯合報系資料庫）

台股5日反彈上漲，盤中上漲逾300點，其中汽車族群漲勢強悍，怡利電（2497）、智伸科（4551）、六方科-KY（4569）攻上漲停板，六方科-KY更是第六根漲停，百達-KY（2236）、劍麟（2228）盤中漲幅逾5%。

台股昨日重挫999點，今出現反彈，各大族群幾乎全面上揚，汽車族群漲勢最強，指數盤中漲幅逾2%，怡利電、智伸科、六方科-KY亮燈漲停。怡利電跳空開高，大漲至75元，創一年多以來新高，漲停排隊買單達萬張；智伸科也衝上127元漲停價位，挑戰前高128.5元；六方科-KY更飆上164元歷史新高。

怡利電7月營收4.14億元，月增2.5%，年增13.26%，累計前7月營收23.86億元，年增21.68%。第二季稅後純益為0.88億元，較去年同期的獲利0.44億元大增97%，幾近翻倍，每股稅後純益0.72元，累計上半年EPS為1.27元。

怡利電去年上半年中國大陸車市表現不如預期，影響公司營收表現，看好智慧座艙帶動商機，怡利電發表包括3D空間視覺抬頭顯示器(3D SPATIAL VISION HUD)、全景抬頭顯示器（Panoramic Display; PHUD）、智慧化虛擬個人助理AI （VPA）等產品。

怡利電除推HUD系列產品，還有二輪車用儀表及E-Mirror電子後視鏡，這些產品在東南亞市場有很大的市場需求，並已經與合作廠商進展中。

智伸科8月合併營收7.26億元，年增7.31％，連續2個月月營收繳出年增的成績單；累計2024年1至8月合併營收為49.78億元，年增0.36％，年增率正式由負轉正。

智伸科表示，8月營收主要受惠四大事業體營運規模放大，尤其是電子、醫療產業客戶的出貨明顯較上月及去年同期增加。電子事業主要受惠AI雲端硬碟開始量產出貨，加上醫療事業客戶需求復甦，未來智伸科微創手術新產品將逐步放量。

台股 怡利電 智伸科 營收

延伸閱讀

台積電月線失守 但這檔飆上漲停且寫下歷史新高

化學股熱度不減 永光漲停亮燈、衝上成交量第三

台積電休息但這4檔概念股漲停 弘塑創高朝2,000元挺進

傳黃仁勳將參加機器人展 「仁來瘋」有望再起 這2檔漲停

相關新聞

車電族群衝鋒 這三檔盤中攻上漲停板

台股5日反彈上漲，盤中上漲逾300點，其中汽車族群漲勢強悍，怡利電（2497）、智伸科（4551）、六方科-KY（456...

光聖「單一投資人買破億」列注意股！外資仍回補連3買

光通訊大廠光聖（6442）近日因起伏較大，而遭主管機關列為注意股票。證交所4日公布，光聖因出現「單一投資人」買進新台幣破...

緯穎遭列注意股 高低價差250元、遭外資連13日賣超

伺服器ODM廠緯穎（6669）近日因起伏較大，而遭主管機關列為注意股票。證交所4日公布，緯穎因股價在近六個營業日的起迄兩...

鈞興 7月EPS 0.63元

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（4）日公布7月自結稅前盈餘0.39...

慧洋 8月每股盈餘 0.53元

慧洋-KY（2637）昨（4）日公告8月合併營收為18.62億元，年增50.08%，8月單月稅前盈餘3.97億元，年增1...

泓德能源改上市 每股暫定188元

太陽能系統整合商泓德能源（6873）預計9月26日改列一般板上市，將採取競價拍賣，此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。