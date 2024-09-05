台企銀拚獲利 三路出擊

台企銀（2834）昨（4）日舉行上半年法說會，公布今年上半年整體淨收益創歷史同期新高，帶動上半年獲利穩定成長。

法說會也針對股利政策指出，將維持股票股利為主、現金股息為輔不變，持續以盈餘轉增資方式厚實資本，預期下半年將兼顧企金與個金放款、財富管理業務動能，追求獲利續創新高。

台企銀上半年法說會摘要 圖／經濟日報提供

台企銀昨天法說會由副總經理陳紹晃主持，由於近來多家國銀因為不動產放款逼近滿水位逼近警戒線，八大公股行庫承辦新青安房貸也因為進入警戒導致暫緩收件，法人關切台企銀狀況，陳紹晃指出，台企銀目前並未觸及警戒線，因此房貸業務並未暫停收件，但是考量房屋交易市場熱絡，房價持續攀高，為控管授信風險，因此台企銀針對一般非政策性房貸提高房貸利率，而各項政策性貸款包括新青安及內政部住宅補貼專案等利率則維持不變。

台企銀昨天法說會，公布2024上半年合併稅前盈餘為78.78億元，較去年同期成長5.96%、稅後純益62.44億元，較去年同期增加0.68%，每股稅後純益（EPS）0.76元，則是因股本膨脹因素較去年同期EPS下滑0.01元；上半年整體淨收益達到169.88億元，續創歷史同期新高，比去年同期成長6.84%，主要受惠手續費收益成長。

陳紹晃指出，上半年獲利增長動能主要來自於放款業務帶動，截至2024年第2季，利息淨收益92.47億元，其中除了中小企業放款穩定成長，個金房貸業務承作量也有提升，截至今年第2季放款平均餘額達1.51兆元，較去年同期成長7.53%。

整體淨收益大增主要因為手續費淨收益高成長，上半年手續費淨收益達37.78億元，較去年同期大幅成長65.48%，關鍵除了財富管理業務手續費受惠投資市場熱絡帶動，主因首季有一次性的聯貸手續費收入挹注，因此挹注手續費高成長。