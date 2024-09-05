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鋼聯8月業績年增14% 穩中透堅
鋼聯（6581）昨（4）日公告8月營收1.7億元、年增14%，單月稅前盈餘0.6億元；累計今年前八月營業收入14.3億元、年增12%，累積稅前盈餘5.9億元，顯示鋼聯後市穩中透堅。
法人分析，鋼聯營收主要為銷售氧化鋅收入，以及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用是依實際再利用量認列收入，隨著後續將擴建新產線，中長期營運可期。
鋼聯8月營收1.75億元，與去年同期的1.52億元相比、年增14.5%；累計今年前八月營收14.3億元，較去年同期的12.7億元成長12.3%。
展望未來，鋼聯預期鋼市將重返上升軌道，國內鋼鐵業景氣佳將有助於集塵灰、氧化鋅、爐碴及混凝土業務。海外經濟的軟著陸和中國大陸製造業復甦，預期國際鋅價表現正向。
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