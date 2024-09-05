美喆8月業績年增75% 同期新高

美喆-KY（8466）昨（4）日公布8月營收達3.87億元、年增75.4%，創歷年同期新高；美喆-KY表示，受惠北美大型經銷商客戶下單，推升外銷代工業務出貨動能暢旺，加上歐洲客戶出貨優於去年水準，讓8月營運有不錯表現。

美喆-KY表示，受惠外銷代工業務出貨動能暢旺，尤其北美既有大型經銷商客戶持續穩定下單，同時積極優化台南廠生產效率及人員教育訓練，滿足客戶訂單交期認列，帶動單月北美地區銷售年增2.3倍，同步推升台南廠出貨比重達37.8%。

不僅如此，美喆-KY指出，8月出貨予歐洲地區客戶動能優於去年同期水準，也是帶動合併營收更寫下歷年同期新高之關鍵，讓公司營收表現已連續三個月逐月成長。

美喆-KY昨公布8月合併營收達3.87億元，月增7%、年增75.4%，創歷年同期新高。累計今年前八月合併營收達24.04億元、年增31.2%；美喆-KY昨以58.4元作收、下跌0.7元。

展望後續營運，美喆-KY表示，看好北美大型經銷商客戶對於SPC石塑地磚需求持續放大，公司並同步拓展東南亞、台灣SPC業務接單表現，目前訂單能見度已到第4季，接下來隨著北美客戶拉貨力道提升，將同步帶動台南廠產能稼動率提升，對後續營運持樂觀看法。