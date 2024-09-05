望隼8月業績年增21% 訂單回流

隱形眼鏡代工廠望隼（4771）昨（4）日公告8月合併營收2.5億元，較上月增加7.38 %，較去年同期成長21.38%；累計今年前八月合併營收19.8億元，較去年同期成長32.58%，創同期新高。

望隼表示，8月營收成長主要受惠日本及中國客戶因應備貨需求之訂單回流，加上矽水膠產品已在8月出貨中國客戶，未來可望持續挹注望隼下半年之合併營收，故望隼今年營收表現較去年同期有顯著躍升。

望隼日前舉辦法說會，總經理石安曾表示，今年6月取得大陸矽水膠透片證照後，已在8月在開始出貨，矽水膠產品毛利率較現有產品高出3%至5%，且有機會占下半年營收比重達中個位數，並將在2024年底及2025年陸續取得美國及日本矽水膠證照。

石安也說，2025年將為矽水膠產品全面放量元年，預估望隼2025年矽水膠產品營收比重將達雙位數以上，並帶動整體毛利率提升。

展望後市，望隼表示，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。

中國市場雖然今年成長力道不如往年強勁，但因應新品項推出刺激消費，中國及日本客戶持續有新訂單的挹注，整年度的營收仍有亮眼之成長性。

明年望隼將陸續取得美國、日本的矽水膠證照，期望為2025年的營收貢獻一波成長。