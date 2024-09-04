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航海王台驊危機入市 買進長榮1800張、陽明4100張

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台股示意圖。圖／本報系資料照片
台股示意圖。圖／本報系資料照片

航海王台驊（2636）危機入市，今天公告近期買進長榮（2603）、陽明（2609）的股票分別為1800張及4100張，一度讓市場緊張以為台驊加入賣股行列，原來是虛驚一場，台驊誤將買進公告誤植為賣出。

台驊今天公告於5月31日至9月4日買進陽明海運4,100張，每股平均價格為70.09元，交易總金額為2.87億元，截至目前為止，台驊持有陽明1.77萬張，持股金額為10.75億元，持股比例0.51%。

台驊也同步買進長榮海運，買進期間分別自7月5日到9月4日，買進張數為1800張，每股平均價格為176.58元，交易總金額為3.17億元，目前持有張數為6,678張，持股金額11.92億元，持股比例0.31%。

台驊 股票 長榮海運 陽明海運

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