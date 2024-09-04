慧洋-KY前8月賺贏去年 萬海布局冷鏈物流

散裝貨運業者慧洋-KY表示，今年散裝航運市況較去年明顯回溫，即便8月運價指數略有回檔，前8月獲利已超越2023全年；貨櫃業者萬海參展「亞洲國際蔬果運銷展」，持續搶進冷鏈物流商機。

慧洋-KY今天公告8月合併營收新台幣18.62億元，年增50.08%，並同步公告自結獲利，8月單月營業利益6.61億元、稅前盈餘3.97億元，分別年增814.74%與179.17%，自結每股稅前盈餘0.53元，累計前8月自結每股稅前盈餘5.45元。

慧洋表示，今年散裝航運市況相較去年明顯回溫，即便8月運價指數略有回檔，獲利表現仍超越2023全年。

慧洋-KY進一步指出，7、8月為散裝航運傳統暑期淡季，但中小型船舶運價指數修正幅度不大，呈現淡季不淡表現，慧洋8月營業利益率仍達36%。而接下來即將進入北美穀物出貨旺季，再加上全球政經局勢不穩定、區域衝突不斷，使全球海上航運路線趨於保守，多選擇繞道而行，增加船舶週轉天數，樂觀後續營運表現。

在船舶布局方面，慧洋-KY表示，原定於2026年初才能交付的兩艘輕便型船舶，將提前至2025年第4季交船營運；在船舶處分方面，截至8月底公司已處分認列兩艘船舶，並在7月及9月分別公告將再處分一艘3萬7046噸輕便型及一艘5萬9982噸超級極限型船舶，處分損益則預計在第4季前認列，其餘不符環保效益的老舊船舶亦將依市場行情陸續汰換。

慧洋-KY表示，從未來3年散裝新造船訂單來看，短期內要快速、大幅增加新運力機率不高，然而全球環保法規仍持續往更嚴格的標準前進，預期將影響航行速度及提高舊船拆解意願，即便中國經濟復甦力道不如預期，散裝運力缺口仍在，慧洋已提前積極布局新船運力。

此外，「亞洲國際蔬果運銷展」（Asia Fruit Logistica）今天起至6日於香港亞洲國際博覽館展開，萬海航運今天發布新聞稿表示，看好亞洲區域經濟成長潛力，隨著新興中產階級消費需求強勁，加上科技演進生鮮電商產值激增，預期整體冷鏈物流市場將持續攀升，因此第7年參展，持續搶進冷鏈物流商機。

萬海表示，近3年再新增9000只全新冷凍櫃，平均櫃齡不超過5年，部分配備氣調睡眠保鮮技術，且萬海亞洲區間航線綿密，串聯中國、東協各國、中東和印度次大陸等，滿足冷凍櫃客戶季節性的蔬果、凍肉和海鮮運銷需求。