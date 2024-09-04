士電法說會／重電需求大！訂單滿到產能達極限 將擴建中大型變壓器廠

士電（1503）4日召開法說會，士電總經理謝漢章表示，受惠台電、綠能、外銷等，重電事業群今年非常忙碌，目前訂單滿載且產能負荷已達極限，因此正在積極擴產中，整體而言，而市場需求大，未來3年成長無虞。

謝漢章指出，重電事業群去年營收成長18%，今年上半年成長17%，為了配合政府目標提前4年完工台電強韌電網，正積極趕工中，目前設備、資源、人力都在優化調整腳步中，希望能夠完成台電的需求，目前看起來是相當有信心。

謝漢章進一步指出，就算台電強韌電網計畫提前完工，但對重電設備的需求仍大，主要是台灣不是只有供電需求問題，配電穩定也是問題，過去許多設備都已經超齡，處在勉強使用的狀態，所以還是要加速汰舊換新。

產能方面，謝漢章表示，在台電、民間綠能及外銷三大動能下，產能已達極限，為了因應未來3年至5年需求，將興建新廠提升接單能力，其中，大型變壓器預計明年第2季可式生產出貨，屆時產能可提升30%，中型變壓器預計較大型變壓器廠落後一年生產，但完工後可紓解大小型變壓器，預期完工後產能可提升3到4成。

外銷布局上，謝漢章表示，士電外銷起步慢，但正急起直追，近年逐漸成長，目前外銷佔比整體營收15-20%，未來還有很龐大的成長空間，除了北美市場外，東南亞也有著墨，未來更有機會與三菱合作，拓展到日本市場，

士電重電事業群總經理張金文補充，重電事業群不論國內、海外都相當好，以國內變壓器產品來看，交期已從1年拉到1年半到2年，外銷交期則約在2年左右，也就是說，現在的接單量，最快會在1年到1年半後發酵。

AI應用布局上，謝漢章指出，目前自動化設備零組件切入先進封裝CoWoS器材，正積極開發中，且與伺服器、變頻馬達、自動化整合系統等大客戶都有接觸中，期盼能夠盡快挹注業績。

展望未來，謝漢章指出，重電事業群仍是一支獨秀，目標積極擴廠以因應2年後的訂單，而電力設備市場的需求未來5到10年都難以緩解，至於價格上，在鋼片等原物料、人工成本持續上漲下，變壓器價格要下跌很難，整體而言，未來3年營運應可持續成長，對未來審慎樂觀。