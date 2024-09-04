智伸科營收／谷底翻揚！前八月49.78億元 年增率負轉正

智伸科（4551）公布2024年8月合併營收為新台幣7.26億元，年增7.31％，連續2個月月營收繳出年增的成績單；累計2024年1至8月合併營收為新台幣49.78億元，年增0.36％，年增率正式由負轉正。

智伸科表示，8月營收繳出連續2個月營收呈年增的態勢，主要係受惠四大事業體營運規模穩健放大，尤其是電子、醫療產業客戶的出貨明顯較上月及去年同期再增加，電子事業主要受惠AI雲端硬碟開始量產出貨，加上醫療事業客戶需求復甦，成了智伸科整體營收成長的重要關鍵；另一方面，汽車產業儘管正值傳統暑休產業淡季期間，但在主要客戶針對旗下應用在純電動、插電式混合動力和增程式電動等電動車款的關鍵零組件產品之拉貨力道保持良好，也帶動營收。

智伸科指出，公司與主要醫療客戶定期保持新技術產品升級的密切開發，開發設計與取得認證，目前醫療業務產品除縱向從單一產品中的關鍵零組件，延伸至完整單一產品的製作外，橫向拓展產品適應症、增加一次性產品，包括相關產品線，隨著應用在腹腔鏡、減肥、內窺鏡等各種外科手術類型增加，帶動主要客戶對智伸科微創手術新產品將逐步放量，不僅如此，由於智伸科主要醫療客戶於全球手術縫合器市場擁有高市佔率表現，公司將與主要客戶一同齊步搶攻新品於市場滲透率大幅提升的趨勢，創造醫療事業部營收保持良好的成長動能。

以目前智伸科在手訂單來看，汽車事業部受惠於第4季為傳統產業旺季，隨著主要客戶保持市場穩健看法不變，整體汽車動力、懸吊與安全等關鍵零組件的出貨與銷售成績仍保持良好動能；電子部分受惠於全球雲端儲存與運算持續增加，主要客戶積極推出更高階規格且可支援AI運算技術、大容量之儲存裝置（電腦數據存貯器）升級的產品，將保持強勁的出貨動能；醫療事業在新產品、新客戶的量產出貨如預期，今年下半年營運的年增率將大幅成長，三大事業體營運動能熱轉，有助智伸科第四季營運表現更為亮麗。智伸科也期待包括電子、醫療兩大產業客戶的需求在2025年有機會延續此一態勢，有助創造智伸科毛利率、獲利表現持續精進可期。