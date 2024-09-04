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健身雙雄放眼海外市場 柏文股價勁揚世界健身抗跌

中央社／ 台北4日電

國內健身雙雄陸續釋出布局海外訊息，世界健身-KY擬購入美國商標，為全球布局預作準備，柏文取得大魯閣美國子公司股權，正評估「健身工廠」進軍海外市場，柏文今天股價勁揚逾8%，世界健身-KY股價抗跌。

世界健身-KY日前公告，董事會決議通過，授權董事長洽談購買美國商標授權公司100%股權，以不高於900萬美元的金額，最終價格簽約後確定。

世界健身-KY先前已向美方取得World Gym品牌的大中華區授權，若要進軍其他地區必須重新洽談授權，市場推估，世界健身-KY擬買下World Gym商標，是為未來布局全球預作準備。

世界健身-KY上半年淨利新台幣2.28億元，年增41.7%，每股獲利（EPS）為2.07元，並啟動今年第2次買回庫藏股計畫，近期股價勁揚，今天股價跌勢持續收斂至1%以內，守穩90元，盤中甚至翻紅漲1.8%至93元，相對大盤強勁。

世界健身-KY積極布局新據點，目前正在預售和即將預售的分店，一共10家，預計到2024年底，全台分店總數將達130家，持續挹注2025年業績。

經營「健身工廠」的柏文近期股價漲勢凌厲，今天再度強漲逾8%，至145元；柏文先前宣布，透過投資取得大魯閣美國子公司15%股權，攜手赴美開拓棒壘球休閒運動市場，也作為「健身工廠」未來進軍海外市場的觀察基礎。

柏文2024年第2季歸屬母公司稅後淨利0.9億元，年增達2.08倍，每股盈餘（EPS）1.17元，累計上半年歸屬母公司稅後淨利1.38億元、年增近20倍，每股盈餘1.79元。

展望後市，第3季為健身產業旺季，柏文看好下半年獲利能力可望恢復疫前水準，2025年柏文規畫至少再新展8處新據點，使「健身工廠」全台據點突破80處。

健身 美國

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世界健身上半年 EPS 2.07元

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