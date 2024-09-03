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華友聯增12倍 熱到年底

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

高雄房市大好，華友聯（1436）昨（3）日公告最新8月營收13.3億元、年增1,271%，累計今年前八月營收達46億餘元、年增1,853%，預期熱況可維繫到年底，前景相當亮眼。華友聯表示，公司將朝多元化、策略聯盟發展，發揮一加一大於二的優勢，開創長期利益。

華友聯8月營收13.3億元、年增1271%，今年前八月累計46億元，年增1853%。針對8月及累計營收較去年同期增加，主要是今年交屋數量較去年同期增加所致。

法人指出，華友聯高雄NeXT21及台南CASA二大案是今年交屋重點，受惠台積電於高雄楠梓設廠利多因素，房屋穩定去化中，成是今年入帳收益的主要來源。

華友聯案能充沛，果貿3期總銷金額35億元、五塊厝案總銷金額28億元；還有今年開工的高雄大學案，銷售金額36億，預計明年銷售；鳳山衛武營案，銷售金額100億元，預計115年銷售。

台積電 營收

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