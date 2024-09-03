海悅8月營收年增20％ 大案交屋
海悅國際（2348）昨（3）日公告今年8月合併營收6.47億元、年增20.7％；展望下半年營運，海悅在「新莊海悅花園」、「擎天森林」兩案交屋挹注下，今年全年營運將值得期待。
海悅8月合併營收達6.47億元、年增20.7%；累計今年前八月達52.04億元，較去年同期成長69.7%。海悅昨下跌16元，收在233元。
海悅國際指出，目前在上新莊塭仔圳首案「新莊海悅花園」已於8月中旬取得使用執照，預計10月下旬開始進行交屋作業，加上後續亦有「擎天森林」建案可認列收益，在公司代銷與營建雙收入貢獻下，有助第4季營運表現。
海悅國際7、8月合併營收12.66億元，年增率20.5%，且接下來「新莊海悅花園」啟動交屋後，將依交屋進度貢獻營建收入。除此之外，今年年底前，海悅預計推出的重磅代銷建案，包括總銷逾250億元的新北市中和區「大同新紀元」、總銷約35億元的台南「世界南科C」建案，以及總銷約56億元的「閎基新竹案」等案。
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