羅昇8月營收年增57% 攀九年高點

羅昇（8374）昨（3）日公布8月合併營收4億元，月增61.1%、年增57.1%，為2015年4月以來單月營收新高，主要受惠投資捆包機業者怡進工業效益發酵；累計前八月合併營收21.17億元、年增0.9%。

羅昇積極推展機器人與AI智動化布局，帶動營運前景看俏，近期營收已連續三個月呈年增走勢，前八月合併營收回到成長軌道。上半年稅後純益0.56億元、年增86.6%，每股稅後純益0.05元。

羅昇主要代理機電自動化產品，包括變頻器、伺服馬達、可程式控制器、人機介面、精密變減速機、電磁離合剎車器、聯軸器、空壓、磁性尺等產品；代理廠商包括台達電、三木MIKI PULLEY、SHIMPO、新力SONY、CKD等。

今年台北國際電腦展Computex，羅昇結合代理原廠與子公司展出協作型Robot AI+瑕疵檢測方案及能源監控管理系統，打造AI與ESG時代的智慧產線，助力製造業達成淨零碳排目標，市場反應熱烈。

羅昇近期也與母公司友通攜手，共同以12.5億元取得台灣最大的捆包機業者怡進工業70.65%股權，強化AI智動化佈局，和提供客戶智慧包裝堆棧一站式解決方案，其中，羅昇取得怡進約39%股權。