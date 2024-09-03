新光金法說會／新壽將申請外匯準備金新制 新光銀房貸優先提供2族群

新光金控（2888）3日召開第二季法說會，由總經理陳恩光主持。新光金上半年合併稅後純益為205.3億元，每股純益（EPS）1.32元，總資產逾5.1兆元，每股淨值達 17.09 元。外界關注新壽是否參加外匯準備金新制，對此，新壽表示，一定會去申請，只是申請的時間點，會考量外匯現在水位以及新壽準備金的厚度；另外在房貸議題上，則會優先提供首購族，以及會特別支持危老都更等案件。

主要子公司新光人壽受惠於股票資本利得提高，且避險成本改善，上半年合併稅後純益達149.2億元，較去年同期增加231.5%。合併股東權益達1,854.1億，較前一季底成長3.6%，淨值資產比率自前一季4.94%提高至5.09%。得益於外幣保單銷售強勁，上半年初年度保費(FYP)較去年同期成長 21.3%達 286億元，市占率提高至7.6%，CSM較去年同期成長14%，未來將持續銷售外幣保單及價值型商品，以達成CSM 300億元的年度目標。另外，新光人壽持續強化財務結構，截至6月底資本適足率已逾200%，符合法令規定。

外界關注新壽是否參加外匯準備金新制，新光人壽投資長王世聰資深副總表示，這個制度對於壽險業來說是一個非常好的制度，它可以降低損益表的波動，厚實準備金，基本上新壽一定會去申請，只是申請的時間點，我們會考量外匯現在的水位，以及新壽準備金的厚度，所以會視狀況去做評估，但申請的大方向是不會變的。

子公司新光銀行維持成長動能，2024年上半年合併稅後純益達35.4億元，較去年同期成長1.2%。資產品質良好，第二季逾放比為 0.12%，呆帳覆蓋率為 1,097.89%。今年上半年財富管理業務表現亮眼，收入較去年同期成長 33.6%達 18億元。銷售動能主要來自基金與保險商品，其手續費分別較去年同期提升 88.1%及 64.4%。

針對國銀「限貸令」議題， 新光銀總經理李正國指出，有關銀行法第72條之2的部分，新光銀的餘額大概都在接近200億左右，事實上我們現在也還沒有需要所謂的「限貸」，但新光銀很早就開始做管控，會適度看每月還款資金以及吸收進來的存款額度來做調配，但我們還是會按照主管機關、政府跟央行的期待，優先提供首購族，以及會特別支持危老都更等案件。

元富證券穩健經營，2024 年上半年經紀業務收入較去年同期成長 48.6%達 35億元，合併稅後純益為 21.1 億元，較去年同期成長 37%。