威宏：柬埔寨新廠第4季完工 明年貢獻營收

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY財務長王棠楷今天表示，柬埔寨新廠預計第4季完工，明年第1季主要客戶驗廠，下半年訂單進來。

台灣證券交易所今天舉行上市公司業績發表會，王棠楷指出，耐吉（Nike）是最大客戶，營收約占整體營收3成，雖然耐吉對新廠驗證時間約3個月，但柬埔寨新廠在明年上半年仍有其他小品牌訂單先進廠生產，可先貢獻營收，2026年柬埔寨廠營運對業績的貢獻可望發酵。

王棠楷說明，營收以2022年最多，當時並沒東南亞廠的營收貢獻，但疫後營收減少3成、今年再減2成，不過東南亞新增客戶，加上柬埔寨新廠提供耐吉等國際品牌訂單生產，預計2026年營收可望回到2022年水準。

他說，柬埔寨新廠僅以生產防護衣來看，即可拉升約新台幣1億元的營收，前景可期，因工廠目前只規畫第1期20萬平方公尺，未來還有成長空間，甚至因土地取得成本低廉，即便出售或其他用途仍有利可圖。

威宏第2季時預估員工將增至7600位員工，但隨訂單增加，不斷擴線，現在已有8300位員工，在柬埔寨、越南、中國、泰國共有148條生產線，有7個生產基地，服務品牌多達80個，包含運動、休閒時尚，其中耐吉（Nike）是最大客戶。