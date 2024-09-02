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開發金四經理人申讓持股逾2,550張 5日起賣出

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
開發金控新大樓。圖／開發金控提供
開發金控新大樓。圖／開發金控提供

開發金控（2883）2日公告高階經理人包括資深副總經理張立人、人資長陳慧珠與原任行銷長Gabriel Heredia以及凱基證一分公司經理人申讓持股，合計共申讓超過2,550張，據了解，其中，Gabriel Heredia為將離職申讓持股，張立人與陳慧珠則可能是個人理財需求。

開發金公告四位經理人申讓持股，均採一般交易方式，預計本周四、5日開始可自市場上賣出。其中，張立人申讓持股數最多，為1,500張，預計申讓後持股還有1,200張，Gabriel Heredia則是出清持股，申讓股數435張480股，陳慧珠則是申讓265張，預計申讓後剩下40股，凱基證經理人蔡調舜申讓350張，申讓後預計持股剩下20張739股。

凱基證 開發金控

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