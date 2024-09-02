開發金四經理人申讓持股逾2,550張 5日起賣出

6月底開始，國內金融股陸續啟動除權息，當時股市一片向好，讓6月27日除息的元大金，以及7月1日除息的國泰金與開發金，都順利完成填息或填權息。另外，富邦金控與台新金也在8月完成填息。7月19日除權息的富邦金，搭上近期台股上衝列車，順利在8月16日完全填息，8月6日除權息的台新金更僅花7天就完成填息。 但尚未完成填息或填權息的金控，包含7月展開除權息或除息的國票金、中信金、玉山金、第一金、合庫金，以及華南金；非金控股中，京城銀、華票、台企銀、高雄銀等也都尚未完成填息或填權息。究竟剩餘金融股何時能完成填息？美國即將降息，尚未完成填息的金融股可以撿嗎？ ※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結；未經授權，請勿複製轉貼文章內容

2024-09-02 07:52