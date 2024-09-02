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工紙三雄 樂觀看後市

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

工紙三雄永豐餘（1907）、正隆、隆成近期同步對工紙市場展望持正面態度，業內均認為，工紙價格上半年已落底，且多家大陸紙企於8月也同時上調紙價，預期工紙價格將出現向上契機。

法人指出，在龍頭紙廠釋出正面訊息與中秋節消費備貨量能帶動下，預期下游紙器包裝廠因漲價預期心理，將有適量補充庫存的動作，可望刺激紙價上揚。

正隆表示，隨著進入傳統中元節、中秋節及雙11檔期等旺季，整體營運表現可望漸入佳境。考量原料、能源、人力成本等費用上升，希望能向客戶「適時反映成本」，對於下半年推動售價反應成本，抱持樂觀態度。

永豐餘表示，工紙價格今年第2季看到觸底跡象，在越南、台灣方面終端售價都有所提升，過去幾週已無看到惡化跡象，而中國部分因產能持續開出，總供給還在成長，對價格上造成影響，永豐餘將調整最適生產能量，以因應供需變化應對。

榮成則指出，工紙產業逐步進入傳統旺季，8月起大陸紙價起漲，包括玖龍紙業等多家紙企宣布上調價格，上調幅度約在每噸30元，有望小幅反彈，產業處於淡、旺季轉換之際，需求端存在增長預期。

大陸市場方面，在節日以及龍頭紙廠帶動下，部分下游包裝廠在預期漲價心態下會開始適量補充庫存，另大陸廢紙8月價格呈現先穩後漲走勢，預期8月下旬進入中秋節備貨季，在工紙銷量增加情況下，有利原料廢紙價格上漲。

中秋節 工紙 永豐餘

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