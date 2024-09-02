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中鋼10日將通過董總人事案

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

中鋼（2002）預定9月10日召臨時開董事會，將通過新董事長黃建智、總經理陳守道、執行副總鄭際昭等重大人事案，中鋼新團隊將正式上路。

據悉，黃建智尚未接下董座，就已陸續調整中鋼與下游的緊張關係，多家重要客戶決策高層擬改變不再出席中鋼產銷聯誼會的決定，上下游關係從緊張趨於和緩。中鋼指出，至昨天截稿前尚未接到正式公文，無法對全案表達意見。

中鋼將在9月10日召開臨時董事會，完成新董事長推舉的法定程序。鋼界大老指出，中鋼長年面臨人才斷層的問題，如今高層人事都由中鋼人升任，直接賦與人事組織新能量，年輕中鋼人更有機會，中鋼長遠發展注入新活力。

公司治理層面，中鋼位階最高的三公，分別由業務、生產以技術專才擔綱，新鐵三角成型。近期中鋼與客戶日益疏離的關係有望逐步修復；同時生產線節能減排、降低成本仍是重點；新技術材料與新能資的研發，同為關鍵課題。新中鋼的輪廓清晰，備受鋼鐵產業期待。

據了解，中鋼新董座黃建智還未接任，已經先立功。由於今年來中鋼盤價與長期與市場脫節，下游鋼廠負面情緒累積，對中鋼減量幅度擴大，中鋼為求亡羊補牢，再以專案降價吸引買盤，現在中鋼盤價愈來愈複雜，除了表價外，還有ABCD等專案價。

專業人士指出，譬如專案A是為了修補主盤價失真，專案B出現代表主盤價與A專案仍悖離行情，所有的專案都應該是權宜之計，但現在中鋼把專案當常態，批評中鋼開盤「打假球」、「扭曲」；國內條鋼大廠直指，中鋼盤價「已經沒有參考價值」。

中鋼高層新團隊確立，由於黃建智是業務專家，下游鋼廠取消抵制中鋼會議的決定，上下游關係有望趨於融合。

中鋼 董事長

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