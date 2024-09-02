晶碩8月營收年減3.8% 下季看旺

晶碩（6491）昨（2）日公告8月營收5.68億元，年減3.8%、月增10.7%，累計前八月營收44.45億元，年增6.8%。

晶碩表示，8月營收較去年同期下滑，主要是因中國大陸今年需求不好，不過，因雙11檔期備貨在8月下旬已啟動，因此整體營收較7月仍有一成的成長。

晶碩表示，受到大陸市場衰退影響，今年以來整體營收成長力道收斂，不過，日本市場需求不錯，彌補大陸市場的疲軟，是推升營收的主要動能。目前就大陸區營收來看，第3季與第4季都會比去年同期衰退，但在日本客戶成長的挹注下，整體營收仍會比去年同期成長，第4季營收也仍具備挑戰歷史單季新高的動能。

晶碩認為，雖然大陸消費景氣疲軟，但全年最大檔期雙11的需求仍在，將使單月營收一路逐月向上攀升到10月或11月，同時預估第3季、第4季的產能利用率也是逐季成長，第4季仍將是全年最好的一季。