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油價看漲 台塑、台聚利多

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

國際油價一度堅挺下，帶動石化上下游原料近一周來普遍持穩，國內泛用樹脂供應商如台塑（1301）、台聚和國喬等正靜待市場庫存回補的買盤出籠，挹注營運加溫。

市場人士指出，觀察近期油市變化，利比亞東部停止石油生產和出口，同時，以色列和巴勒斯坦之間的緊張局勢不斷升級，加劇投資人對原油供應中斷的擔憂，歐美原油期貨一度連三天上漲，進而為石化上游三大基本原料報價加持。

以最大宗用途的乙烯來看，近一周持續守在每公噸880美元，至於丙烯和丁二烯也站穩於每公噸850美元、1,470美元價位。

上游原料成本支撐下，挹注下游泛用樹脂報價堅挺；做為醫療器材用料的聚丙烯（PP）上漲每公噸5美元。做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）和家電、汽車內裝用料ABS，以及建材用料聚氯乙烯（PVC）均處於平盤價位。

乙烯 國際油價 家電

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