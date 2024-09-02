中化控股上市 每股42.3元

國內藥廠第二例，中化轉控股公司。中化控股（3716）昨（2）日正式以每股42.3元掛牌上市，成為台股第二家製藥業控股公司，中化集團組織架構重整後，將邁向營運的新里程碑。

據了解，原中化製藥之上市有價證券終止上市，並成為中化控股100%持股子公司，後續跟進成為子公司的還有藥品通路為主的中化裕民、以及高齡領域的中化銀髮。

中化控股上市資本額14.9億元，董事長為王謝怡貞，執行長暨總經理由中化製藥轉型長王厚凱接任。王厚凱指出，中化控股將一步一腳印帶領子公司及關係企業持續擴張，發揮一加一大於三的效益，朝永續經營與穩健成長目標邁進。

為符合法規，中化控股成立後旗下第一間子公司為以研發生產為主的中化製藥，未來跟進成立的是以藥品通路為主的中化裕民、以及高齡領域的中化銀髮；關係企業與孫公司包括中化合成、台容開發、中化生醫、蘇州中化。

中化控股其餘經營團隊由中化製藥總經理吳志庸、中化裕民總經理林旭輝、中化銀髮總經理李宗勇領軍。吳志庸與李宗勇原屬中化高階經理人，林旭輝甫從諾華藥廠退休，今年2月加入中化裕民，並於5月正式接任總經理一職。

經營團隊表示，轉型控股是集團邁入新里程碑的開端，將在既有基礎上，以「策略聚焦」、「營運優化」、「數位引領」三大主軸，一方面推進分業管理、一方面整合資源，打造多元控股平台，未來中化控股將更專注於集團整體經營策略的制定與管理，透過國內外產業策略的制定提升轉型的動能和效益。

在策略聚焦部分，旗下子公司與關係企業將以控股平台為主集中規劃策略，依市場需求推行客戶導向的醫藥健康解決方案；營運優化部分，過去三年已啟動營運升級及組織更新計畫，包括成立新部門完善組織架構、優化採購與銷售流程，未來將持續打造中化旗下子公司，成為國內外客戶信賴的最佳合作夥伴。

從近三年營運實績已可見優化的初步綜效。2021-2023年合併營收分別為79.49億元、84.57億元、85.75億元，穩健成長；整體毛利率也同步走揚，分別為36.04%、36.51%、36.62%，今年上半年毛利率提升至37.62%，優於去年同期表現，代表集團營運策略朝正確方向前進。