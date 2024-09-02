晶碩營收／8月年減3.8% 大陸市場疲軟所致

晶碩（6491）2日公告8月營收5.68億元，年減3.8%、月增10.7%，累計前八月營收44.45億元，年增6.8%。晶碩表示，8月營收較去年同期下滑，主要是因中國大陸今年需求不好，不過，因雙11檔期備貨在8月下旬已啟動，因此整體營收較7月仍有一成的成長。

晶碩表示，受到大陸市場衰退影響，今年以來整體營收成長力道收斂，不過，日本市場需求不錯，彌補大陸市場的疲軟，是推升營收的主要動能。目前就大陸區營收來看，第3季與第4季都會比去年同期衰退，但在日本客戶成長的挹注下，整體營收仍會比去年同期成長，第4季營收也仍具備挑戰歷史單季新高的動能。

晶碩認為，雖然大陸消費景氣疲軟，但全年最大檔期雙11的需求仍在，將使單月營收一路逐月向上攀升到10月或11月，同時預估第3季、第4季的產能利用率也是逐季成長，第4季仍將是全年最好的一季。

在矽水膠方面，晶碩近年持續在取證上有所斬獲並開始出貨，去年矽水膠透片已開始出貨歐洲，今年第2季則出貨日本市場，並預估第4季將完成日本矽水膠彩片取證與出貨。不過，晶碩表示，雖然矽水膠產品取證、出貨推進順利，但客戶對矽水膠下單量不如先前預估積極，全年營收占比恐將下修。

法人表示，晶碩未來主要面臨兩大挑戰，一是大陸景氣何時自谷底回溫，二是矽水膠產品滲透的速度。其中，受到大陸消費降級的影響，加上天貓等銷售平台成長趨緩，晶碩今年上半年大陸營收已出現衰退，晶碩過去的主要策略皆是避開價格戰，來維持利潤率表現，但在需求不振下，來自價格的壓力將愈來愈大。