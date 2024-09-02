開發金法說會／上半年獲利高成長 淨值大增350億元

開發金控（2883）2日舉辦2024年第2季法人說明會，對外公布財務表現及整體營運報告。開發金控2024年上半年稅後純益達170億元，年成長67%；淨值較去年底增加約350億元。

開發金控總經理楊文鈞表示，健全金控財務表現，維持穩健股利政策是開發金控的首要目標，旗下各子公司則致力於發揮獨特優勢，凱基人壽秉持穩健的資產負債管理，以推升整體獲利成長；凱基證券憑藉長期市場領導地位，積極拓展財富管理及海外業務；凱基銀行持續強化與集團各子公司的合作，全力拓展業務規模；近年成長快速的凱基投信將積極擴大客戶基礎，建立零售業務；中華開發資本擁有豐富的產業經驗，將繼續扶植台灣產業及發展基金管理業務，並增加固定收益投資以強化營收的平穩性。五大子公司更將以ONE KGI的策略性思維，共同驅動集團成長，展現相輔相成的綜效。

開發金控各子公司上半年獲利表現穩健，凱基人壽今年上半年稅後淨利達109.9億元，其他綜合損益為247億元，其中新契約價值利潤率提高至43.5%。凱基人壽持續提升自有通路貢獻度，來自業務通路的初年度保費收入(FYP)較去年同期成長22%。同時，凱基人壽也掌握市場機會，整體投資收益較去年同期成長33%。

凱基銀行今年上半年稅後淨利為28億元，提存前淨利較去年同期成長20%。今年上半年放款業務成長率達13%，帶動資產規模持續成長，手續費收入年成長近五成，佔營收比例持續增加，提升獲利穩定度。

凱基證券今年上半年各項業務皆有卓越的成長，稅後淨利為55.17億元，與去年同期相比成長達49%；積極發展財富管理業務也斬獲佳績，截至今年6月底，財管業務資產管理規模年成長40%，財管業務營收年成長率達53%。