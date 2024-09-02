材料產能滿載 明年續旺

絲束大廠材料-KY（4763）受惠下半年新產能持續開出，加上絲束和醋片需求強勁，法人看好繼7月營收創下歷史新高後，8月業績也將因新產能滿載而再度交出佳績，至明年營收都將持續成長。

材料7月合併營收14.03億元，月增34.4%、年增52.2%，創上市以來新高；累計前七月營收82.12億元，年增69.34％，也創同期新高。材料說明，7月營收豐收，主因絲束和醋片需求強勁，加上調整售價暨絲束產能擴增貢獻所致。

材料目前在海外有四座工廠，第一座為中國大陸濟南大自然絲束廠，絲束年產能2萬噸；第二座為中峰化學棗庄醋片廠，醋片年產能3.5萬噸；第三座孟玄新材料棗庄醋酐廠2021年9月投產，醋酐年產能6萬噸；第四座為阿斯泰克絲束廠於2023年3月及4月投產，絲束年產能1.7萬噸。

因應市場需求成長，材料近年來逐步擴大產能，其中絲束主要供應給加熱不燃燒菸的菸彈所使用，目前同業均無新增絲束產能計畫，因此材料絲束供不應求的局面仍將延續。該公司截至今年7月，新增絲束年產能9,000噸，達到年產4.6萬噸，年增24.3%；醋片與醋酐年產能未擴充，各維持在3.5萬噸與6萬噸。

法人分析，隨著絲束產能擴增，帶動7月營收大幅成長，近期傳出絲束新產能8月滿載，有機會再推升營收，並讓下半年業績維持高檔。

另外，材料到明年1月絲束產能將擴大9,000噸、達到年產5.5萬噸規模；明年第2季醋片年產能規劃再新增3.5萬噸、較目前倍增至7萬噸，以支應5.5萬噸絲束產能，若有多餘產量將做塑料級醋片，提供原料給鏡框廠商。2025年之後，公司規畫前往東南亞投資絲束新廠，產能規模1.5萬噸，屆時集團絲束年產能總計將增至7萬噸，與當地第一大菸廠洽談合資方式，東南亞設廠目標確定，正按部就班進行。