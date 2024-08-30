三商家購擴大展店
三商家購（2945）昨（30）日宣布，為了持續擴展加盟店數，將擴大樂齡工作者來克服缺工問題，將推出全新「樂齡加盟」方案，讓美廉社加盟店數由目前近200家，提升加盟店數一至兩成。另包括統一超商、全家也分別祭出樂齡就職的相關方案，以解決大缺工問題。
三商家購指出，美廉社目前加盟店數近200家，加盟主年齡多半介於41歲至50歲，不過近年加盟主的年齡層有上升趨勢，顯見樂齡族群提早為規劃退休後準備，因此推出「樂齡加盟」方案，提供專業培訓及友善的職場環境，進而提升加盟店數再增加一至兩成。
全家也表示，其店舖端中高齡夥伴約占三成，人數超過千人，其中60歲以上夥伴持續增加，未來預計中高齡夥伴可占店舖總體員工約四成，增加200人以上。
全家董事長葉榮廷表示，隨著人口老化，國內高齡族的勞動參與率不斷提升，不過，即便提升後也僅由不到10%提升到10%以上，如何運用高齡族群勞動力是全家將持續面對的議題。
統一超商表示，自2018年起即跨部門積極整合成立樂齡計畫專案，並從「省力化」、「適齡性」、「工作站」三大方向著手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言