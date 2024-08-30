快訊

「期待司法還柯文哲清白」 賴香伶：感受到清算與威嚇

柯文哲遭當庭逮捕 陳志金「翻譯」北檢聲明：阿北率性拚了

台積電關鍵化學品供應商！英特格高雄北廠凌晨傳火警

亞泥賣遠東新股 進帳2.3億

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

亞泥（1102）昨（30）日公告，以每股35.25元處分遠東新世紀4,533.2萬股普通股，交易總金額15.9億元，處分利益2.37億元。

亞泥今年受到中國大陸水泥市場不佳影響，本業獲利成長受挫，所幸台灣本業及轉投資事業表現不俗，致上半年稅後純益71.9億元，年增5%，每股純益（EPS）2.16元，創下近三年的新高。

亞泥日前說明上半年獲利成長主因有三，一是受惠於美元升值及股市行情，財務投資績效良好；二是台灣地區水泥、預拌、電力、鋼鐵獲利較去年同期成長，其中，子公司亞東預拌獲利續創歷史新高，嘉惠電力營收占比已連續兩年達20%；第三，亞泥關係企業遠東新世紀及裕民航運，獲利皆有成長。

展望今年下半年，因大陸市場尚無樂觀成長跡象，故該公司持續透過處分轉投資事業，預期將帶來不錯的處分利益。

延伸閱讀

法院會議與特別股東會未通過 亞泥中國下市計畫告吹

亞泥中國私有化告吹

亞泥中國私有化告吹 法院會議及股東特別大會未通過

大陸鋼鐵廠齊聲喊慘 鞍山鋼鐵：將面臨前所未有的困難

相關新聞

台灣精銳7月每股賺1.43元 東台每股虧0.16元

工具機大廠東台精機（4526）連續六個交易日上漲，漲幅43.88%，有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，遭證交...

亞德客犀利 大賺兩股本

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（30）日公布上半年財報，合併營收156.33億元、年增4.8%，營業毛利73.8...

鋼筋買氣增 豐興迎新單

在鐵礦砂等上游原料反彈下，國內鋼筋市場近一周來買氣大增，全台鋼廠初估逼近30萬公噸新單進帳，豐興（2015）、東鋼、海光...

燁輝9月內銷價 開跌盤

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）昨（30）日以跌盤開出9月內銷盤價，鍍鋅、烤漆鋼品均調降每公噸500元；至於10月交貨的外銷...

亞泥賣遠東新股 進帳2.3億

亞泥（1102）昨（30）日公告，以每股35.25元處分遠東新世紀4,533.2萬股普通股，交易總金額15.9億元，處分...

三商家購擴大展店

三商家購（2945）昨（30）日宣布，為了持續擴展加盟店數，將擴大樂齡工作者來克服缺工問題，將推出全新「樂齡加盟」方案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。