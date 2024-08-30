集盛本業力拚第4季轉盈

集盛（1455）總經理蘇百煌昨（30）表示，品牌客戶去庫存已告一段落，但受到中國大陸業者競爭，加上今年上半年電費、運費雙漲壓力，使本業出現虧損，展望下半年，包括尼龍粒、工程塑料、加工絲市況都可望好過上半年，加上運費回跌，以及夏季用電等不利因素解除，第4季本業力拚轉盈。

集盛昨日舉辦法說會，公司上半年營收49.42億元，年增40%，營業損失6,523.4萬元，較去年同期收斂，在業外挹注下，上半年稅後純益1.35億元，每股純益0.26元，較去年同期轉虧為盈。蘇百煌表示，上半年雖然客戶端高庫存改善，但受大陸化纖產品大量外移影響，台灣業者受到相當衝擊，整體經營環境艱困。不過，集盛透過產品多元布局，今年上半年營運表現持續改善。

展望下半年尼龍粒方面，新建PA66尼龍粒產線已投產試車，目前已有小量出貨，提供給客戶進行各項測試、認證，並作配方調整、製程及設備改善，預計第4季開始可正式大量出貨。另，PA6尼龍粒今年上半年產銷量較去年下半年成長，今年下半年開始調整產品結構，以獲利為導向，預計下半年在長期優質客戶訂單穩定狀況下，營運展望樂觀。