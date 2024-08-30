亞德客犀利 大賺兩股本

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（30）日公布上半年財報，合併營收156.33億元、年增4.8%，營業毛利73.84億元，毛利率47.24%，稅後純益40.90億元，每股稅後純益20.45元，大賺兩個股本，年增22.9%，獲利創歷史同期新高。

亞德客第2季合併營收84.28億元，季增16.9%、年增5.3%，創單季新高，第2季毛利率47.33%，較上季略增0.2個百分點，營益率31.42%，季增1.4個百分點，稅後純益22.61億元、年增26.8%，創單季新高，每股稅後純益11.31元。

亞德客7月合併營收24.66億元，月減1.9%、年增2.2%，為連續三個月出現月減，但回復年增。累計前七月合併營收180.99億元、年增約5%，續創歷史同期新高。

展望下半年，亞德客稍早指出，中國大陸市場拉貨相對保守，全年業績成長幅度可能較年初時的預估保守。亞德客不諱言，大陸市場仍有雜音，部分客戶期望大陸政府頒布更多獎勵政策，因此延後拉貨以取得更多補助。

展望全年，電子設備、工具機及包裝機械等產業，未來幾季對氣動元件拉貨相對穩健，但在汽車製造、電池、能源及照明等設備應用則有拉貨趨緩現象，其中，電池設備拉貨力道將較上半年放緩。

對於今年業績成長幅度可能較年初時預估趨緩，亞德客強調，會透過強化產品組合等方式，以提升業績成長幅度，預估今年營業利益率目標超過30%。

法人估，亞德客今年業績成長目標在高個位數區間。