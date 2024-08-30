台灣精銳7月每股賺1.43元 東台每股虧0.16元

工具機大廠東台精機（4526）連續六個交易日上漲，漲幅43.88%，有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，遭證交所列為警示股，昨（30）日公告7月自結每股稅後虧損0.16元，連同上半年每股虧損0.97元，累計前七月每股虧損1.13元。

另一家精密行星減速機大廠台灣精銳，同樣遭列警示股，公告7月自結每股稅後純益1.43元，連同上半年每股純益8.20元，累計前七月純益9.63元。

東台轉投資榮田精機今年初登錄興櫃後，不再計入東台合併營收，東台自結7月合併營收4.35億元、年減22.5%；稅後虧損0.41億元、年減325.7%；每股稅後虧損0.16元。

台灣精銳7月合併營收2.69億元、年增20.9%，為近四個月高點；累計前七月合併營收17.38億元、年增9.9%。上半年合併稅後純益6.58億元、年增46.2%，每股稅後純益8.20元。

台灣精銳稍早在法說會中指出，下半年毛利率目標維持50%以上。