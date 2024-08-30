合庫金法說會／42萬股東注意！未來股利政策朝這方向

合庫金控（5880）30日舉行第2季法人說明會，由新任金控總經理蘇佐政首度主持。蘇佐政表示，上半年稅後純益100.9億元，較去年同期增加5.6%，總資產為4兆9,132億元，年成長6.1%。每股盈餘0.66元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.38%及0.43%。

對於未來股利政策，合庫主管表示，首先重視擴展業務規模以增加獲利能力，股利發放會兼顧資本需求及股東權益，以穩定發放股利政策為前提，並維持成長發放水準，未來希望獲利能力大於配股票水準，以不至於稀釋EPS。

蘇佐政表示，近期美國經濟表現趨緩，惟歐元區經濟逐步改善，另亞洲新興市場經濟體包含中國大陸及印度的經濟表現，仍為支撐全球經濟成長之主要動能，國際貨幣基金組織（IMF）預期全球經濟將呈現溫和成長，於7月發布最新世界經濟展望報告，維持對今年全球經濟成長率3.2%預測，並上調明年經濟成長率至3.3%。

台灣經濟研究院7月上修今年經濟成長率至3.85%，主因人工智慧（AI）科技應用需求及商機熱絡，相關產品出口需求續旺，民間投資優於預期，加上今年以來股市帶動財富效果，使民間消費動能穩健。

蘇佐政指出，集團獲利主體仍來自核心子公司合庫銀行，因業務動能增溫，手續費淨收益挹注帶動獲利成長，稅後淨利為101.1億元，全行總放款餘額及總存款餘額分別較去年同期成長7.70%及6.80%，存放比73.96%，逾放比率0.18%及備抵呆帳覆蓋率594.90%，資產品質穩健，第一類資本比率及資本適足率達12.51%及14.54%，符合金管會訂定D-SIBs 2024年底內部管理資本要求標準。

合庫銀行授信業務動能持續，獲金管會評選為去年度辦理「六大戰略產業放款績優銀行-優等銀行」，截至6月底放款餘額逾7,120億元，同時積極響應政府新南向政策，於新南向國家送保融資金額成長逾一成，獲財團法人海外信用保證基金頒發「新南向國家送保融資金額成長」優等獎。

本屆奧運賽事中，合庫銀行多位選手包含桌球教父莊智淵及徒弟高承睿、桌球一哥林昀儒以及桌球一姐鄭怡靜，另還有羽球一姐戴資穎及羽球一哥周天成，皆全力為國征戰，為台灣體壇寫下不朽傳奇，合庫金控表示將持續扮演運動員最強而有力的後盾，同時秉持運動家精神，深耕本業，再創營運巔峰。