快訊

任民眾黨緊急應變召集人 黃國昌：現不存在代理主席問題

6月上市85元…製鞋股王股價再創新高 來億衝上350元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
來億-KY今（30）日股價再度攻高，一度大漲至353.5元，收在350元，漲幅8.7%，創下歷史新高。圖為來億董事長鐘德禮。聯合報系資料照
來億-KY今（30）日股價再度攻高，一度大漲至353.5元，收在350元，漲幅8.7%，創下歷史新高。圖為來億董事長鐘德禮。聯合報系資料照

來億-KY（6890）6月12日以每股85元掛牌上市，當時掛牌首日以184元、上漲99元作收，漲幅達116.4%，8月30日股價再度攻高，一度大漲至353.5元，收在350元，漲幅8.7%，創下歷史新高。

受惠Adidas及HOKA品牌的熱銷，來億第1季淡季不淡，稅後純益7.39億元、年增18倍，每股純益3.36元。第2季稅後純益10.74億元、年增302.2%，每股純益4.72元，單季營收及獲利雙創新高，合計上半年每股純益8.1元。

來億毛利率、營益率也一路增長，毛利率在第2季首度衝上2字頭，來到21.02%，營益率也成長至13.17%，連續五季正成長，更較去年同期大增近10個百分點。

目前來億主要客戶包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，主要客戶的營收占比，2023年度分別為Adidas占57.74%、converse占23.77%、HOKA占13.42%。

董事長鐘德禮表示，由於HOKA勢頭強勁，需求持續增加，預期未來營收占比將大幅成長。而觀察今年Adidas接單狀況，預期全年接單出貨成長8%至10%，去年新增的優衣庫（UNIQLO）今年開始出貨，第一年約60萬雙。

鐘德禮表示，集團去年生產約6,000萬餘雙鞋子，今年目標7,000萬雙。去年每雙鞋的平均單價約15美元，今年估可增至16美元以上。產能方面，除主要生產基地越南外，印尼新廠也已新建完成，第2季投入營運，初期年產能約500萬雙，預計三年後達2,000萬雙。

每股純益 營收

延伸閱讀

推薦3款「復古大鞋舌」運動鞋！愛迪達samba LT、NIKE結合氣墊，還有這雙蕾哈娜都穿上

Adidas復古薄底鞋新選擇再+6雙！Jennie同款跆拳道鞋終於可以買到了

adidas Originals與陳冠希的人氣聯名 Jennie同款搶眼新色報到

UNIQLO : C 2024秋冬系列有驚喜！首度迎來男裝系列

相關新聞

合庫金法說會／42萬股東注意！未來股利政策朝這方向

合庫金控（5880）30日舉行第2季法人說明會，由新任金控總經理蘇佐政首度主持。蘇佐政表示，上半年稅後純益100.9億元...

6月上市85元…製鞋股王股價再創新高 來億衝上350元

來億-KY（6890）6月12日以每股85元掛牌上市，當時掛牌首日以184元、上漲99元作收，漲幅達116.4%，8月3...

加碼中信金（2891）於宣布收購新光金那天！ 艾蜜莉：跌了3％多歸類是短暫利空

默默加碼中信金，時間點是在8/21中信金宣布收購新光金那天，那天股價盤中跌了3%多，這樣的事件+下跌我歸類是短暫利空，因此我就趁機再補了一點持股。

行政院強調不會有限貸令 營建股重啟漲勢

行政院長卓榮泰昨29日再度重申政府不會有限貸令，並會滿足一般民眾正常的資金需求，權益不受影響。消息帶動營建股在下跌休息後...

泓德2.1億元澳洲購地

太陽能股王泓德能源（6873）昨（29）日代澳洲子公司公告斥資約977.8萬澳幣（約新台幣2.1億元）取得當地土地，發展...

拓凱今年 EPS 挑戰20元

碳纖維複材大廠拓凱（4536）隨著自行車廠去化庫存落底，加上航太、醫療等產業持續升溫，帶動7月營收回到年月雙增，第3季接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。