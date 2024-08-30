6月上市85元…製鞋股王股價再創新高 來億衝上350元

來億-KY（6890）6月12日以每股85元掛牌上市，當時掛牌首日以184元、上漲99元作收，漲幅達116.4%，8月30日股價再度攻高，一度大漲至353.5元，收在350元，漲幅8.7%，創下歷史新高。

受惠Adidas及HOKA品牌的熱銷，來億第1季淡季不淡，稅後純益7.39億元、年增18倍，每股純益3.36元。第2季稅後純益10.74億元、年增302.2%，每股純益4.72元，單季營收及獲利雙創新高，合計上半年每股純益8.1元。

來億毛利率、營益率也一路增長，毛利率在第2季首度衝上2字頭，來到21.02%，營益率也成長至13.17%，連續五季正成長，更較去年同期大增近10個百分點。

目前來億主要客戶包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，主要客戶的營收占比，2023年度分別為Adidas占57.74%、converse占23.77%、HOKA占13.42%。

董事長鐘德禮表示，由於HOKA勢頭強勁，需求持續增加，預期未來營收占比將大幅成長。而觀察今年Adidas接單狀況，預期全年接單出貨成長8%至10%，去年新增的優衣庫（UNIQLO）今年開始出貨，第一年約60萬雙。

鐘德禮表示，集團去年生產約6,000萬餘雙鞋子，今年目標7,000萬雙。去年每雙鞋的平均單價約15美元，今年估可增至16美元以上。產能方面，除主要生產基地越南外，印尼新廠也已新建完成，第2季投入營運，初期年產能約500萬雙，預計三年後達2,000萬雙。