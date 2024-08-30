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加碼中信金（2891）於宣布收購新光金那天！ 艾蜜莉：跌了3％多歸類是短暫利空

聯合新聞網／ 艾蜜莉-自由之路
中信金控總部。本報資料照片
中信金控總部。本報資料照片

＊原文發文時間為8月29日

有大大發現，我的投資日誌上週有默默加碼中信金，時間點是在8/21中信金宣布收購新光金那天，那天股價盤中跌了3%多，這樣的事件+下跌我歸類是短暫利空，因此我就趁機再補了一點持股。

其實當天文章也有說明，有看完文章的乖寶寶們應該都有發現我寫在文中結尾的最下面...

昨天是中信金的法說會，中新併的事情上週講了很多，就先不提了，來追蹤一下中信金的營運狀況，今年上半年稅後淨利成長29%達到372.02億元，EPS則是1.85元，除了是創下新高的成績以外，同時超過原先市場預期，很不錯啊！

旗下貢獻最多的中信銀，在上半年的手續費收入和交易收益成長下，繳出231.7億元的獲利，穩居台灣銀行業冠軍，除此之外，中信金的第二個金雞「台灣人壽」，因資本市場表現很好，入帳股債處分的收益，使上半年稅後淨利130億元，比去年大幅成長154%！

不過還是要有個觀念，金控業的壽險端，受到股市變動的影響相對大，所以也容易會有大好大壞的情況出現。

另外，美國聯準會透露下個月降息，雖然這成為市場共識，但先不要問我是不是真的會降息，我真的沒辦法預測未來...

只是法說會上中信金也有提到，降息有利客戶的借貸成本，進一步提高借款美金的意願，而對銀行來說也是能夠節省成本，整體來說對銀行相對有利。

看下來都很不錯，但是...中信金另外有談到，要是成功合併新光金，現金股息會至少維持去年水準，但去年是指去年發的1元還是今年發的1.8元呢？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2891中信金 EPS 台新金 新光金 聯準會 降息

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