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行政院強調不會有限貸令 營建股重啟漲勢

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾原信／攝影

行政院長卓榮泰昨29日再度重申政府不會有限貸令，並會滿足一般民眾正常的資金需求，權益不受影響。消息帶動營建股在下跌休息後再度大漲，愛山林（2540）、潤隆（1808）盤中大漲逾9%，京城（2524）、欣巴巴（9906）也有超過半根停板的漲幅。

近期房市的議題不斷延燒，央行日前宣布國銀須於9月6日前提出改善方案，此舉被市場解讀為限貸令，恐波及真正有需求的民眾。

卓榮泰強調，「政府沒有、也不會有限貸令」，但關心整個金融市場在貸款成數上的安全準備，因此央行有一些正確的積極作為，但絕對不會影響到正常的、一般的，或已進行中的貸款對象，不應對一般民眾權益造成任何困擾。

他近期將邀請央行開會討論，並會在9月6日前「做出讓大家安心的決定」，屆時也將向外界說明。

不過對於新青安房貸亂象，卓榮泰也再說重話，若個人、建商繼續濫用政策，政府會有進一步作為，將思考用更大力量恢復政策本意。

卓揆強調沒有限貸令，營建股也在沉寂幾天後重啟漲勢，上市營建指數盤中一度大漲逾3%，潤隆最高一度衝上漲停131元，愛山林也大漲逾9%，先前飆漲的京城也強漲逾8%，永信建（5508）、大城地產也有超過5%的漲幅。

不過根據台灣經濟研究院發布的7月景氣動向調查，營建業終止連續三個月上揚態勢，轉為下滑，因銀行端對於房貸業務趨於保守，且政府嚴查「新青年安心成家房貸」違規，以及美國總統大選和台股回檔等因素干擾，造成購屋人信心受到影響。

卓榮泰 央行 新青安房貸

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