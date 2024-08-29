燁聯、華新麗華9月開平盤

國際鎳價維穩，每公噸緩升到1.67萬美元，燁聯（9957）、華新麗華等不銹鋼平板與線材主力廠，昨（29）日拍板9月盤價全部平盤，能否順利迎接第4季傳統旺季有待觀察。

燁聯昨天表示，9月價格考慮原料成本、能源、匯率等因素，在8月售價基礎上持平。另家不銹鋼上游廠唐榮28日早一步開出平盤，燁聯跟進持平，目前市況低迷，9月是否能迎接「金9」到來，不確定因素高。

華新麗華指出，受到近期倫敦金屬交易所（LME）鎳金屬價格反彈影響，廢不銹鋼價格同步上揚，鋼廠面臨成本壓力，加上市場預測美國聯準會降息機率高，且歐美暑休結束陸續返回工作崗位，需求預估有望回溫，但是在考量客戶整體接單競爭力的情沿下，9月盤元牌價以穩健為原則，內銷300系，316含銅附價以及200系、400系等全部。