愛之味拓市 三引擎熱轉

愛之味（1217）營運三隻腳，健康飲品、文化美食等既有產品持續穩定成長，並推出全新植物基商業模式，透過異業合作，擴大原有市場。

愛之味董事長陳冠翰表示，展望整年，上半年獲利已與去年全年持平，預計全年有望創下近年新高。

愛之味昨（29）日召開法說會，說明營運概況，愛之味為擴大燕麥市場，今年第4季將推出全新工業用及罐裝燕麥奶粉，陳冠翰表示，過往愛之味產品主要以飲品為主，旺季集中於中元、新年等節慶，此次推出燕麥奶粉主要是為了搶攻冬季粉狀產品銷售商機。

愛之味在既有燕麥奶粉利基上，進一步推出全新植物基差異化商業模式，從過去以銷售食品為主，轉向成銷售原料，並且希望與市場既有商家進行代工、研發、應用等合作，愛之味表示，此模式運作後有望為營運帶來明顯的挹注。

陳冠翰指出，台灣因為素食人口眾多，適合發展植物基商業模式，愛之味希望透過自身的特殊技術，以食品工業的角度去做異業結盟，進一步擴大燕麥市場，未來發展成熟後不排除進軍東南亞、中國大陸、韓國等海外市場。

愛之味轉投資的高野健康生技大埔美廠預計9月開始試產，今年第4季正式投入營運，預計每年可產出約3,000噸燕麥奶粉，有望貢獻上看5億元業績。

愛之味今年上半年每股純益（EPS）達0.4元，與去年整年持平，其中主要受惠既有商品穩定成長，以及業外轉投資獲利表現佳，愛之味指出，以過往來看，營收比重上下半年會優於上半年，因此預估，今年獲利可改寫近年新紀錄。