快訊

威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

永豐實獲利 拚逐月向上

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

永豐實（6790）總經理李宗純昨（29）日表示，第2季由於主要原料短纖紙漿大漲，來到歷史高點的九成，不僅壓縮獲利表現，同時公司在行銷、通路端也偏向保守操作。

不過，漿價在今年7、8月出現急跌，預計待高成本庫存消化告一段落，9月開始，營收、獲利即可望恢復逐月成長動能。

永豐實昨日召開法說會說明半年報表現。上半年營收53.22億元，年增6.84%，稅後純益4.37億元，年增27.9%，每股純益1.64元。公司解釋，上半年合併營收較去年同期增加，主因創新高品質產品深受消費者喜愛，帶動營收成長。獲利方面，因產品結構調整，產品品質提升，強化產銷最佳獲利結構，帶動毛利額及營業利益成長，使獲利表現良好。

不過，永豐實第2季毛利率21.93%，較去年同期下降3.17個百分點，較首季更下滑4.63個百分點，引發法人關注。李宗純說明，主要是第2季漿價快速大幅上漲，原因並非來自於供需吃緊，而是漿廠價格操作造成，而這也造成公司在行銷端和通路端都做出調整來因應，因而影響到營收成長幅度，同時漿價短期快速上漲墊高成本，也壓縮整體毛利率表現。永豐實已透過品類結構優化，以及強化高端產品，把衝擊降到最低。

不過，原料高漲的問題已在第3季看到反轉。李宗純表示，公司原料成本以短纖紙漿為大宗，6月短纖紙漿已漲到接近歷史高點的水位，不過，由於這波價格上漲並非來自需求，短期價格操作後，還是回到市場供需，因此7、8月價格已跌回來，而且速度非常快。

公司目前仍有一些高價庫存需要時間消化，預計將消化到8月下旬，9月開始營收、獲利成長動能將逐月向上。

毛利率 營收

延伸閱讀

大陸央行出手！買入人民幣4000億 離岸人民幣兌美元一度升破7.09

中職／悍將大低潮又將遭遇龍頭兄弟 恐破單月最多敗紀錄

台股押寶買盤進場 黑翻紅 量能增至3,165億

投資人提前上車卡位…明天台股有望大漲？ 分析師：恐有難度

相關新聞

泓德2.1億元澳洲購地

太陽能股王泓德能源（6873）昨（29）日代澳洲子公司公告斥資約977.8萬澳幣（約新台幣2.1億元）取得當地土地，發展...

拓凱今年 EPS 挑戰20元

碳纖維複材大廠拓凱（4536）隨著自行車廠去化庫存落底，加上航太、醫療等產業持續升溫，帶動7月營收回到年月雙增，第3季接...

永豐實獲利 拚逐月向上

永豐實（6790）總經理李宗純昨（29）日表示，第2季由於主要原料短纖紙漿大漲，來到歷史高點的九成，不僅壓縮獲利表現，同...

愛之味拓市 三引擎熱轉

愛之味（1217）營運三隻腳，健康飲品、文化美食等既有產品持續穩定成長，並推出全新植物基商業模式，透過異業合作，擴大原有...

嘉里大榮看好下半年營運

物流商嘉里大榮（2608）昨（29）日舉辦法說會，董事長沈宗桂表示，下半年因為多項節慶商機的需求，物流業將迎來傳統旺季，...

燁聯、華新麗華9月開平盤

國際鎳價維穩，每公噸緩升到1.67萬美元，燁聯（9957）、華新麗華等不銹鋼平板與線材主力廠，昨（29）日拍板9月盤價全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。