永豐實獲利 拚逐月向上

永豐實（6790）總經理李宗純昨（29）日表示，第2季由於主要原料短纖紙漿大漲，來到歷史高點的九成，不僅壓縮獲利表現，同時公司在行銷、通路端也偏向保守操作。

不過，漿價在今年7、8月出現急跌，預計待高成本庫存消化告一段落，9月開始，營收、獲利即可望恢復逐月成長動能。

永豐實昨日召開法說會說明半年報表現。上半年營收53.22億元，年增6.84%，稅後純益4.37億元，年增27.9%，每股純益1.64元。公司解釋，上半年合併營收較去年同期增加，主因創新高品質產品深受消費者喜愛，帶動營收成長。獲利方面，因產品結構調整，產品品質提升，強化產銷最佳獲利結構，帶動毛利額及營業利益成長，使獲利表現良好。

不過，永豐實第2季毛利率21.93%，較去年同期下降3.17個百分點，較首季更下滑4.63個百分點，引發法人關注。李宗純說明，主要是第2季漿價快速大幅上漲，原因並非來自於供需吃緊，而是漿廠價格操作造成，而這也造成公司在行銷端和通路端都做出調整來因應，因而影響到營收成長幅度，同時漿價短期快速上漲墊高成本，也壓縮整體毛利率表現。永豐實已透過品類結構優化，以及強化高端產品，把衝擊降到最低。

不過，原料高漲的問題已在第3季看到反轉。李宗純表示，公司原料成本以短纖紙漿為大宗，6月短纖紙漿已漲到接近歷史高點的水位，不過，由於這波價格上漲並非來自需求，短期價格操作後，還是回到市場供需，因此7、8月價格已跌回來，而且速度非常快。

公司目前仍有一些高價庫存需要時間消化，預計將消化到8月下旬，9月開始營收、獲利成長動能將逐月向上。