泓德2.1億元澳洲購地

太陽能股王泓德能源（6873）昨（29）日代澳洲子公司公告斥資約977.8萬澳幣（約新台幣2.1億元）取得當地土地，發展澳洲Yarraville 70MW儲能案，全力搶攻海外市場商機。

泓德能源今年7月宣布與澳洲電力零售商ZEN Energy簽訂備忘錄，內容包含500MW的光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）、4MW虛擬電廠合作以及儲能案場開發，同時雙方未來也將攜手共同合作綠氫等綠色能源事業，如今再次出手購地，凸顯出揮軍海外市場的決心。

泓德能源今年4月正式在澳洲成立分公司，輸出自有品牌TITAN的軟硬整合服務，未來規劃在澳洲投入現貨市場、輔助服務市場與容量市場。

目前已取得70MW的儲能案場開發及工程，並有5MW的光儲案場預計下半年度開工，同時與ZEN Energy簽訂光儲電廠使用協議，確保擁有穩定且長期的收入來源。

泓德能源今年前七月營收46.21億元，年增112.6%；7月營收因認列富邦的儲能工程案，單月營收衝上24.66億元，月增172.1%、年增18倍，而第3、4季則會再認列營收更龐大的太陽能案場，預料將業績表現將逐季走升。

泓德能源總經理周仕昌表示，雖然目前公司營收主力仍是太陽能、儲能工程，但售電、養殖等業務也都在擴大中，同時也持續增加土地庫存量，為後續興建太陽能電廠做準備，對下半年、明年營運持樂觀態度。

泓德能源為國內第一家於創新板上市並掛牌交易的能源公司，也是第一家創新板送件申請轉板改列一般上市的公司，今年4月已通過主管機關審核改列，在轉板前納入MSCI全球小型指數成分股，預計9月下旬正式改列上市。