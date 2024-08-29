拓凱今年 EPS 挑戰20元

碳纖維複材大廠拓凱（4536）隨著自行車廠去化庫存落底，加上航太、醫療等產業持續升溫，帶動7月營收回到年月雙增，第3季接單也優於預期。法人估，拓凱今年全年每股純益（EPS）有望挑戰20元大關。

拓凱第2季自行車、航空及醫療等產業營收均成長，第3季接單優於預期，有機會恢復正成長。拓凱表示，除了安全帽及球拍等產品市場相對保守，今年自行車、航太、醫療及其他類產品訂單均有機會成長。

拓凱第2季合併營收23.21億元，季增22.2%、年減7.2%，但高毛利產品比重增加，第2季毛利率達35.5%，又有匯兌及利息等業外收益，單季每股稅後純益4.33元；上半年合併營收42.21億元、年減19.8%，每股稅後純益8.63元，逼近去年同期8.8元。

拓凱指出，主要客戶持續看好未來自行車市場發展，尤其高端產品、E-Bike及輪圈等，但成長幅度要看整體供應鏈關鍵配件對市場需求的供貨能力。

為滿足主要客戶未來三至五年計畫需求，拓凱已布局台灣、廈門及越南等地區的碳纖維車架、複材輪圈製造及次組裝產能，建構高彈性生產調配的競爭力，並持續提供客戶達成市場趨勢所需主要關鍵性能的設計及製程解決方案。

拓凱越南廠去年第1季正式投產，因應客戶對自行車前叉及車架等零件需求殷切，拓凱董事會日前通過對越南廠增資2,000萬美元，加大東南亞市場的投資布局。

此外，拓凱斥資逾1億美元，在中科后里興建新廠、大陸廈門后溪建二期新廠土建工程已陸續完工，現正進行裝修、產線及機器設備安裝工程，預計下半年有部分產線陸續投產，開始貢獻營收。

拓凱上半年毛利率34.84%，第3季接單狀況不錯，應會優於第2季，年成長幅度大；第4季則因自行車訂單部分遞延至第4季，相對可期。

拓凱指出，安全帽未來會持續增加智能化的結合運用，預估到年底或明年初會回復正成長。在球拍部分，上半年比預期差，下半年轉好，有機會全年成長。

在航太部分，國內航空及國際航空客運需求復甦，逐漸恢復到疫情前九成以上運量。

目前，空巴與波音還有1.4萬架未交機，預計要超過十年以上才能交完；初估一年有20幾萬套的座椅需求，今年航空業務會有高個位數增長，未來五年航空複材也維持正向。