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富邦金法說會／看「新新併」議題 總經理韓蔚廷這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金併購日盛金控成為國內「金金併」非合意併購始祖，外界關注，總經理韓蔚廷如何看待目前的「新新併」。記者曾吉松／攝影
富邦金併購日盛金控成為國內「金金併」非合意併購始祖，外界關注，總經理韓蔚廷如何看待目前的「新新併」。記者曾吉松／攝影

富邦金控（2881）29日舉行第2季法人說明會，外界關注，富邦金併購日盛金控成為國內「金金併」非合意併購始祖，總經理韓蔚廷如何看待目前的「新新併」，對此，他回應，若這次程序順利走完，未來對金融市場可能產生的效應是，大家日後都會考量是否採非合意併購途徑，作為成長的方式。

韓蔚廷指出，對於富邦金有沒有意願再用金融購併方式達到業務成長目標，答案是肯定的，且購併過程若能合意，總是比不合意好一點，富邦金將持續評估這樣的機會，只要對客戶好、能持續增加股東權益，提高對客戶服務的整體覆蓋的水平，都樂意進行評估。

在併購的產業方面，韓蔚廷說，所有的次產業，例如銀行、證券都會列入考量，至於壽險，相對不敢說，考慮還是會考慮，因為市占較高，購併時還有公平會等更多考量。

以併購​日盛金​經驗而言，韓蔚廷說，資本規劃和與員工的溝通很重要，「這是我們經歷過的」，以現在情況來看，併購的資本規劃也包含併購壽險，因應接軌時該公司未來可能產生的增資需求。

至於現金收購與透過換股哪一項較有優勢，韓蔚廷說，「現場調查一下，覺得現金比較好的請舉手？」韓蔚廷說，撇開個案不談，富邦金併購日盛金是用現金，對賣方的股東而言會比較確定，若採換股，股票未來可能漲、也可能跌，若對股票有信心，拿股票當然也不是壞事。

韓蔚廷表示，合併案後面的程序還很長，沒有跑到終點線前，誰領先、誰落後都不準，只有到終點線才算數，以現在來看一切才剛開始，不過感覺是愈來愈複雜了。回顧當初併購日盛金的過程，韓蔚廷說，「我們是靠實力取勝，當初掏錢出來買、花了500億元」。

對於第二樁金金併一旦完成，是否會在金融業產生「連鎖效應」，韓蔚廷說，「看這次的結果吧」，如果成了，答案是肯定的，但程序如果沒有走完，那就不一定了。意思是，如果這次程序順利走完的話，大家日後都會考量是不是可以走非合意這樣的途徑，作為成長的方式。

對於新光金（2888）的合理價格，韓蔚廷說，要評價一家這麼大的公司的合理價格要花很多時間調查，所以無法評論所謂的合理價格，不過最好或最接近的價格就是股價。

富邦金控在2020年12月召開董事會，通過以每股13元公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權，最終目標為取得100%股權，創下國內首樁金控非合意併購案。

併購 富邦金控 日盛金

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