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萬海法說會／總座謝福隆：紅海危機無解 2025年審慎樂觀

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海（2615）於29日開法說會。聯合報系資料照
萬海（2615）於29日開法說會。聯合報系資料照

萬海（2615）總經理謝福隆29日法說會中指出，紅海危機沒有改變，歐、美部分港口仍有塞港問題，2024年下半年亞洲區間的傳統旺季到來，長程線有大陸十一長假、歐美聖誕節及新年假期出貨的高峰，貨櫃輪的脆弱供需概況，讓2025年營運展望維持審慎樂觀。

上海集裝箱出口（SCFI）指數近期回檔看法。謝福隆分析，今年以來SCFI漲幅較去年同期大漲，今年月平均指數約3,600點，跟去年同期間的977點及1,030點都呈現倍數的增幅，雖然指數、運價近期略為下滑，仍處於相對的高點，尤其，大陸十一長假期需求即將出籠，預期會出現一波出貨潮。

美國降息，正在醞釀中，所以美國降息的壓力已緩解，全球經濟貿易量將持續增溫，市場貨量也會跟著增加；今年是交船高峰期，明年新船交船數量開始降低，約較今年減少近半；明年市場的供需變化還有很多變數需要考量，包括中東地緣問題、美東罷工事件，都會對於脆弱貨櫃輪供應鏈帶來衝擊，對於2025年展望持審慎樂觀看法。

今年亞洲到歐洲因為紅海事件全球大繞道，造成全球轉口櫃非常混亂，許多港口都出現塞港情況；像新加坡只好把舊的碼頭開啟使用，才解決塞港問題，目前新加坡的碼頭塞港由過去的等待期5天降為1天，然而歐、美都還有許多港口有類似問題，塞港問題一觸即發。

萬海新訂造20艘甲醇雙燃料船都是8千TEU的，以中程線為主，2026年開始交船，預計每季交1艘新船，萬海的股利發放跟造船的資本支出關聯性不大，訂造甲醇雙燃料船，對於長期的營運反而是提升競爭力，股利會根據公司的營運來公告。

塞港 法說會 碼頭 萬海

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