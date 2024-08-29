特用化學熱度不減 永光漲停亮燈、衝上成交量第三
台北國際半導體展將於9月4日正式開幕，特用化學永光（1711）爆量上漲，早盤雖一度漲停打開，但尾盤又重新拉至漲停鎖死，收27元，成交量突破11萬張。
永光攜手工研院開發出能搭配FOPLP製程的化學品，傳出已打入群創FOPLP供應鏈，開發的製程用光阻劑，適合塗布於玻璃面板及金屬基板，而且具有高感度特性，適合面板設備。保護型光阻的正負型感光聚醯亞胺（PSPI）光阻劑則可低溫固化，減少堆疊金屬應力與避免面板翹曲變形。
永光化學電子化學事業副總孫哲仁表示，FOPLP使用面板廠原有產線，基板為金屬玻璃材質，因此光阻劑「配方」稍有不同，而且要以刮刀塗布到方形的基板上。
永光指出，由於FOPLP的載板由晶圓變成方形基板，面積擴大，特用光阻劑用量自然倍數成長。
此外，永光也開發用於化合物半導體碳化矽（SiC）的研磨液，能夠節省工時從8小時減為4小時，還可以回收再製，循環使用，甚至回收再利用的產品效能更好。
永光的電子化學事業當中，來自半導體產業的營收占比6成，上半年稅後盈餘1.53億元，年增225%，每股稅後盈餘0.28元。
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