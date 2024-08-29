買國泰金（2882）套在高點分三次賣出後「逆轉勝」！ 達人：市場跟經驗是最好老師

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聯合新聞網／ 財經雪倫
國泰金控（2882）。圖／國泰世華銀行提供
國泰金控（2882）。圖／國泰世華銀行提供

投資國泰金逆轉勝

有新手理財的雪友私訊說：「不知道怎麼選標的，看到財經雪倫先前拍一支買國泰金慘賠的影片，感覺更無所適從。」

財經雪倫回覆這位雪友：「我投資國泰金後來有轉虧為盈。」

雖然只有小盈；但我個人覺得有進步，我覺得很滿足了！

這點在投資上很重要，個人對獲利要感到滿足而不是藉由別人的經驗感到滿足。

不要有比較獲利的心態才會對獲利感到快樂

財經雪倫會紀錄每筆投資買賣的心得，今天賣出最後一張國泰金，寫文紀念也跟雪友分享我的心路歷程，希望可以讓理財新手的雪友少走一點冤枉路：

財經雪倫曾提過在2022年初近距離接觸一種投資方式，誤信「用股息換算合理價位能賺股息也能賺資本利得」，當年金融股行情大好，雪倫迷失在其中，所以買國泰金在60多元的高價。

還好，後來有再逢低加碼陸續買進，合計買18張，投資金額884,376元。

第一次賣出2023年4月

金融股普遍被看衰，我在心靈上有種被欺騙的感覺，產生不想持有念頭，但還是理性的賣出5張。

第二次賣出2024年3月

持有信心度不足，感覺要看到國泰金再回到60元以上，還有段時間產生換股操作念頭，賣出10張。

第三次賣出2024年8月

國泰金2024年獲利表現很不錯，股價在相對高點，換算殖利率不高，我有先計算如果都賣在60元以上，這次投資國泰金仍可以小小獲利，有了先前經驗這次以不賠錢賺小利為目標，所以全數賣出。

每次的投資經驗都是學習

有好幾位投資新手私訊問雪倫怎麼開始？看哪些書？

其實「巿場跟經驗就是最好的老師」我也是經由一次次的失敗從中學習。

這次的經驗對我來說很寶貴。

我學習到即使是「投資好股買點很重要」！

也學習到「不要人云亦云」、「投資好股要有耐心持有」、「賣股要設定好目標一樣要有耐心」。

總結「投資逆轉勝」最重要前提：

不要買在高點、持有好的標的要有耐心、達到滿足點分批賣出。

錢很難賺，不要輕易相信高手專家講的明牌或是合理股價判斷等方式，這些高手專家不會為我們的損失負責，靠自己才最實在。

我很開心我投資國泰金最後的結果是好的。

我也還在學，希望我的經驗可以勉勵一些雪友。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

國泰金 資本利得 金融股 風險

財經雪倫

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