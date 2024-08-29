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第一金（2892）股息入帳、下月入股！存股哥「長期投資威力」：再過一年持股成本剩11元

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

＊原文發文時間為8月28日

過去用金融股存股的時代，一年就等一次股息，現在有高股息讓你組各種選股風格、配息月份，投資環境變好，事情真的變簡單許多。

今天是第一金現金股息發放日，扣掉二代健保之後實領$53,775，依然遵守每年的慣例股息全部再投入，只不過今年買的是黃金！

新北市銀樓公會本日公告牌價每錢$10,170，也就是說你買一兩黃金已經要破10萬了，但我相信優質資產只會隨著時間變得越來越貴。

下個月還有配股1950股入帳，我的成本也將從12.63下降到12.26，再過一年成本要壓到11開頭了，這就是長期投資的驚人威力。

至於拿到的配股，我會再質押不借款拉高整戶維持率，這也是存金融股的優勢之一，搭配股票質押是相當適合用來開槓桿的標的，每年都有股子股孫讓你繼續質押。

雖然目前高股息當道，但如果你是更保守一點的投資風格，金融股仍是相當適合存股的，今年的金融股業績普遍比過去兩年好很多，且7月-8月的大跌又展現比高股息更好的防禦力。

所以有人問我金融股跟高股息比起來哪個好？我也很難說誰好誰壞，只能看你的需求及投資策略，如果你要現金流當然不會去買金融股，如果偏保守想用配股更快累積部位，那金融股當然就比較適合你。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2892第一金 槓桿 配股 金融股

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