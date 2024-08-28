三陽 引進現代電動車搶市

三陽（2206）旗下南陽實業昨（28）日發表現代汽車KONA Electric電動車款，今年預計銷售200台，未來繼續引進新車款，擴大搶市占。

南陽實業執行副總詹醒昇指出，明年將再引進三款電動車，使現代汽車品牌即有五款電動車款，從價格到產品齊聚，目標電動車占整體銷售的一成，也是現代汽車銷售維持持續成長的來源之一。

三陽除了自家的SYM機車生產與銷售之外，同時為現代汽車的總代理與代工廠，旗下南陽實業主導台灣現代汽車的新車引進、導入國產與銷售策略，去年銷售快速成長，超過2.2萬台，今年預期全年現代汽車的銷售將較去年微幅成長，大約在2.3萬台上下。

在環保節能的潮流下，現代汽車TUCSON的車款銷售中，油電混合車的比重高達75%，未來南陽的燃油車款將大量增加油電混合車款，電動車款則是南陽的另一個產品主力，除了KONA電動車款之外，預計明年還會再導入三款電動車，未來在現代汽車在台灣市場的電動車配置除了昨日發表的KONA之下，還有CASPER EV，以及IONIQ 5、IONIQ 6和IONIQ 9，在產品級距齊全之下，未來電動車的銷售將會占現代汽車總銷的一成，電動車將會成為一個獨立的車系，價格帶和產品結構也會愈來愈完整。

南陽公司指出，HYUNDAI汽車開展一系列電動車科技與人性化設計的研究，昨日發表的全新大改款KONA Electric，全車系三車型，正式售價為EV450-A 139.9萬元、EV450-B 149.9萬元、EV450-C 154.9萬元。