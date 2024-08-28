台聚 下半年營運拚成長

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台聚（1304）昨（28）日舉行法說會，該公司指出，整體來說，預計下半年營運會比上半年好。將持續推廣差異化產品，開創新藍海。

台聚指出，回顧第2季營運情況，單季營收135億元，季增11.9%、年增5.3%；單季虧損2.51億元，每股虧損0.23元。累計上半年營收254.85億元、年減1.7%，虧損16.07億元，每股虧損0.6元。

分析營運變化，聚乙烯（PE）部分，第1季因為中油歲修，緊縮上游乙烯原料來源，台聚PE開動率只剩下35%，造成營運虧損；第2季中油供料恢復正常，台聚PE廠開動率提高到八成以上，PE事業第2季已成功轉盈。展望第3季，台聚認為，EVA供過於求壓力仍大，行情短期難有起色。整體來說，下半年比上半年好。

乙烯 台聚 營收

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