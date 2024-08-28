自行車產業庫存去化順利、下半年看好 美利達營收可望逐月成長

自行車產業隨著庫存水位降低，中國大陸市場需求大幅成長，而且產品單價持續拉高，成為帶動自行車廠獲利成長的重要來源。美利達（9914）公司就表示，美利達從開始去庫存至今已有成果，台灣廠占約三分之一庫存，庫存品以半成品和零件為主，未來會再回升，訂單正在回升，預期生產將逐月增加。未來幾個月將正常增加。

自行車廠中，包括美利達、桂盟（5306）都在28日舉行法說會。美利達指出，隨著庫存水位降低，需求持續回升，供應鏈的供貨狀況已回到疫情前，歐美市場目前訂單的能見度有三個月，希望可以爭取到明年3月。歐洲市場的庫存已有改善，以中高階電動車較好，大陸則是持續大幅成長，產能利用率有到六成以上。

至於美利達營收上下半年的比重，去年美利達上半年營收較好，下半年衰退，今年情況相反，隨著市場需求增溫，將呈現逐月成長的態勢。

庫存水位部分，除了台灣，歐洲子公司約占三分之二的庫存，主要是整車，正持續去化，另四分之一是大陸，大陸庫存有精確管控，以自產自銷為主，銷售暢旺，而且庫存量約三周左右的銷售量，大陸市場自前年起開始成長，今年第2季成長快速，占比更高達到35%的營收，去年4月開始成長，今年幅度更大，而且大陸市場除了生產自行車之外，並同時有銷售利益，毛利率達到22%，比起台灣廠14%的毛利率更好。

桂盟也在法說會中表示，自行車產業最差的時候已過，看起來是在第2季、第3季已落底，經過一年半到兩年的整理，市場的庫存水位持續降低，隨著新的自行車生產量降低、需求增溫，庫存問題獲得改善。甚至已經有客戶端與桂盟討論未來的需求，雖然尚未明確下單，但情況已明顯好轉，與半年前的市場氛圍已不可同日而語。